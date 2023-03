Serie A, due offerte per la radio ufficiale: decisione il 31 marzo (Di giovedì 23 marzo 2023) È in via di definizione l’assegnazione del progetto per la realizzazione creazione del canale ufficiale radio-Tv della Lega Serie A. Dopo una prima apertura delle offerte nelle scorse settimane, la Lega ha proceduto a un secondo giro di offerte, con l’apertura delle buste nella giornata di ieri: secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, dopo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) È in via di definizione l’assegnazione del progetto per la realizzazione creazione del canale-Tv della LegaA. Dopo una prima apertura dellenelle scorse settimane, la Lega ha proceduto a un secondo giro di, con l’apertura delle buste nella giornata di ieri: secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, dopo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

