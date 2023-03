Serie A | Abodi | «Valutiamo un fondo immobiliare per gli stadi»

(Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Andrea, ministro per lo sport e per i giovani, sulla situazioneinA. I dettagli Andreaha parlato a margine della presentazione del V Rapporto 2022 “Il divario generazionale” della situazioneinA. Ecco le sue parole. PAROLE – «Stiamo immaginando degli strumenti che superino la frammentarietà delle attività poste in essere da società e amministrazioni, immaginiamo un, di concerto con le amministrazioni comunali. Vediamo se ci sono le condizioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Andrea, ministro per lo Sport e i giovani, è intervenuto a '24 Mattino' su Radio 24 , a proposito ... 'Nei prossimi giorni inizierò a dialogare con la LegaA anche per ... Lo ha spiegato, che ha poi aggiunto: "il divieto di trasferta è una sconfitta ma non una resa,... Questo è un tema che tante volte abbiamo affrontato perché purtroppo per unadi cavilli di ...

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani ... "Nei prossimi giorni inizierò a dialogare con la Lega Serie A anche per definire quello che la legge Melandri aveva stabilito, cioè la distribuzione ... il 5% dei ricavi venga distribuita tra i club in base ai "minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra 15 e ...