Serale Amici 22 | anticipazioni registrazione oggi | ospiti ed eliminati di sabato 25 marzo 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo l’eliminazione di Megan, ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e l’addio di NDG, cantante dello stesso team,25, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda la seconda e imperdibile puntata deldi, il talent show che da anni, ormai, vede alla conduzione Maria De Filippi. Tra sfide continue, buste rosse, prove, gare ed esibizioni, da settembre i giovani tra cantanti e ballerini si stanno mettendo in gioco, ma solo uno di loro vincerà. Cosa succederà nella seconda puntata? Chi dovrà rinunciare al sogno della finale? Chi verrà eliminato definitivamente? Chi è stato eliminato nella seconda puntata deldi22 La gara si fa sempre più difficile, ma è ancora troppo presto per ledella ...