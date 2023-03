Sequestrati crediti bonus facciate per 9 milioni di euro (Di giovedì 23 marzo 2023) Un sequestro preventivo impeditivo dei crediti, presenti nei cassetti fiscali dei terzi cessionari, pari a 9 milioni e 241 mila 985 di euro è stato eseguito dalla guardia di finanza di Perugia nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Un sequestro preventivo impeditivo dei, presenti nei cassetti fiscali dei terzi cessionari, pari a 9e 241 mila 985 diè stato eseguito dalla guardia di finanza di Perugia nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crediti di imposta ceduti a clochard e morti, 1,7 miliardi sequestrati: la truffa più grande di sempre scoperta in… - GDF : #GDF #Napoli Truffa bonus edilizi. Sequestrati crediti d’imposta fittizi per circa 1,7 miliardi. 21 indagati per as… - LaNotiziaQuoti : Un sequestro preventivo impeditivo dei crediti, presenti nei cassetti fiscali dei terzi cessionari, pari a 9 milion… - Ansa_Umbria : Sequestrati crediti bonus facciate per 9 milioni di euro - Umbria - - gordongekko71 : RT @confundustria: Frode sui crediti d'imposta edilizi, sequestrati: 1.700.000.000€ Napoli 1.500.000.000€ Torino #ImprenditoriEroiCivili -