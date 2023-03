Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaPuglia : Sequestrati 20 milioni di euro a capo clan nel Barese. Beni di Dello Russo condannato a 20 di reclusione #ANSA - Gazzettino : Benzina a prezzi stracciati, ma dietro c'era una truffa da record: sequestrati distributori e denaro per 149.188.00… - PerugiaToday : Bonus facciate, scoperta maxi frode: sequestrati 9 milioni di euro di crediti inesistenti - news24_city : Evasione fiscale internazionale da sito web, sequestrati 32 milioni di euro - stranifattinews : Evasione fiscale internazionale da sito web, l’indagine partita da Bari: sequestrati 32 milioni di euro -

Sequestrati 20 milioni di euro a capo clan nel Barese - Puglia Agenzia ANSA

Il Nucleo di Polizia economico-finaziaria della Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da 10 milioni di euro emesso, su richiesta della Procura di Perugia, dal gip nei ...(ANSA) - BARI, 23 MAR - Un patrimonio dal valore di venti milioni di euro è stato sequestrato questa mattina a Roberto Dello Russo ritenuto il capo dell'omonimo clan dedito al traffico di stupefacenti ...