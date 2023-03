Senza fretta, a piedi, ma anche in bici o in treno. Da soli lungo o in famiglia. Tra amiche o con i bambini al seguito. Il viaggiare lento, rispettoso del territorio e delle persone che lo abitano, è tornato di moda. E si può mettere in pratica in forme diverse, come raccontano tanti esperti alla fiera Fa’ la cosa giusta!, a Milano, dal 24 marzo. Un'occasione per fare incetta di idee per le prossime vacanze (Di giovedì 23 marzo 2023) La sostenibilità, a tutto tondo, è al centro anche quest’anno di Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che torna a Milano nel fine settimana 24-26 marzo 2023 per la sua 19esima edizione, organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo. Ogni ambito del vivere può infatti essere affrontato con un approccio critico, più attento al pianeta ma anche “ai diritti dei popoli e dei lavoratori”. E non per questo meno piacevole. Così l’alimentazione (food e street food) e la moda, l’infanzia e la scuola, la cosmesi, la casa e il turismo sostenibile. Ecco alcune delle realtà più interessanti da scoprire e… provare. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 marzo 2023) La sostenibilità, a tutto tondo, è al centroquest’anno di Fa’ la, lanazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che torna anel fine settimana 24-262023 per la sua 19esima edizione, organizzata dcasa editrice Terre di mezzo. Ogni ambito del vivere può infatti essere affrontato con un approccio critico, più attento al pianeta ma“ai diritti dei popoli e dei lavoratori”. E non per questo meno piacevole. Così l’alimentazione (food e street food) e la, l’infanzia e la scuola, la cosmesi, la casa e il turismo sostenibile. Ecco alcunerealtà più interessanti da scoprire e… provare. ...

