Selvaggia Lucarelli | “Belve? Di feroce c’è solo l’ambizione della conduttrice”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Come una Selvaggia Lucarelli qualunque @nelloscavo fa il bullo con #AriannaCiccone con chi gli chiede di rispondere… - Sandex_17 : RT @sdrogoblur: Anche oggi devo respirare la stessa aria di Selvaggia Lucarelli e Cassano, che vita di merda - Alegelo_ : RT @sdrogoblur: Anche oggi devo respirare la stessa aria di Selvaggia Lucarelli e Cassano, che vita di merda - albanianwaffles : RT @sdrogoblur: Anche oggi devo respirare la stessa aria di Selvaggia Lucarelli e Cassano, che vita di merda - g45503662 : RT @sdrogoblur: Anche oggi devo respirare la stessa aria di Selvaggia Lucarelli e Cassano, che vita di merda -

Belve,contro Francesca Fagnaniboccia Francesca Fagnani e la trasmissione 'Belve' . Nel suo podcast la giornalista del Fatto Quotidiano ha ammesso che 'a leggere i ...Ha aspettato che il programma finisse, per "vedere dove andava a parare", poi il graffio a Belve l'ha fatto lei.ha voluto guardare tutta la serie del programma di Francesca Fagnani, che ha chiuso la sua serie martedì con il record di ascolti, per farne un commento a ragion veduta. E, come al ...Per lo spazio delle radiodediche, la soubrette ha rivolto la canzone 'Nessuno mi può giudicare' di Caterina Caselli aperché ' critica per il gusto di criticare e sa che così fa ...

Selvaggia Lucarelli contro la Fagnani e Belve: "Di feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce" Libero Magazine

Selvaggia Lucarelli, che già in passato aveva criticato duramente la trasmissione, ha dedicato a Fagnani una puntata del suo podcast che parte dalla considerazione che Belve è un prodotto televisivo ...Selvaggia Lucarelli boccia Francesca Fagnani e la trasmissione “Belve”. Nel suo podcast la giornalista del Fatto Quotidiano ha ammesso che “a leggere i social e i siti, Belve è il più grande caso ...