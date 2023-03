Sei incinta e recidiva? Non ti salvi dal carcere. Il Pd si indigna e Salvini accusa: volete salvare le borseggiatrici rom (Di giovedì 23 marzo 2023) Sulle detenute madri si è registrato oggi un duro scontro tra lega e Pd. La proposta presentata dai dem è decaduta perché i parlamentari del Pd hanno ritirato le firme. Hanno infatti ritenuto inaccettabili gli emendamenti presentati dalla maggioranza. Gli emendamenti della maggioranza Gli emendamenti presentati dal centrodestra e approvati in commissione Giustizia prevedevano il carcere per le madri in caso di recidiva e cancellavano il differimento della pena per le donne incinte o con un figlio che abbia meno di un anno. Ostellari: la gravidanza non sarà più una scusa per chi delinque Il sottosegretario alla Giustizia, il leghista Andrea Ostellari, ha spiegato che “in Commissione Giustizia alla Camera è stata accolta la nostra richiesta, sostenuta da tutto il centrodestra, di riforma dell’articolo 146 del codice penale sul tema delle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Sulle detenute madri si è registrato oggi un duro scontro tra lega e Pd. La proposta presentata dai dem è decaduta perché i parlamentari del Pd hanno ritirato le firme. Hanno infatti ritenuto inaccettabili gli emendamenti presentati dalla maggioranza. Gli emendamenti della maggioranza Gli emendamenti presentati dal centrodestra e approvati in commissione Giustizia prevedevano ilper le madri in caso die cancellavano il differimento della pena per le donne incinte o con un figlio che abbia meno di un anno. Ostellari: la gravidanza non sarà più una scusa per chi delinque Il sottosegretario alla Giustizia, il leghista Andrea Ostellari, ha spiegato che “in Commissione Giustizia alla Camera è stata accolta la nostra richiesta, sostenuta da tutto il centrodestra, di riforma dell’articolo 146 del codice penale sul tema delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Sei incinta e recidiva? Non ti salvi dal carcere. Il Pd si indigna e Salvini accusa: volete salvare le borseggiatri… - Steva781 : @la_kuzzo Ma lei 6mesi fa, un anno fa, 5 anni fa ,10 quando regnavano i tuoi amichetti dov era?! Se una delinque e… - Rossonera_21 : @Larabrusi Sei incinta non ti arrestano, quindi vaiii?? - RinoRosso : @La7tv @tagadala7 Disumano è sentire le stronzate che dice questa tizia. Se delinqui, anche se sei incinta vai in g… - AlessioFerri8 : @AleGrifeo @matteosalvinimi Delinqui e sei incinta … vai in galera ! Fine discussione… -