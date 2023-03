Seat S.A., nel 2022 volumi in calo ma ricavi in crescita. E Cupra punta al mercato Usa (Di giovedì 23 marzo 2023) Cupra, l’ultimo nato fra i marchi del gruppo Volkswagen, punta al Nord America e agli Stati Uniti in particolare. “Abbiamo già cominciato a testare il mercato e i primi riscontri sono molto promettenti”, ha sintetizzato Wayne Grifftiths, l’ad di Seat S.A. nel corso della conferenza sui dati del bilancio 2022. Il brand dal logo ramato è quello con il quale l’azienda spagnola punta al mercato globale. Lo scorso anno Cupra ha debuttato il Australia, dove è sbarcata con l’opzione di vendita completamente digitale e senza concessionari, ma con contratti di agenzia, e arriverà presto in Nuova Zelanda. Ha già esordito in Colombia e Cile. Il marchio alto di gamma, sportivo e sempre più elettrificato ha assorbito la produzione rallentata dalla carenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023), l’ultimo nato fra i marchi del gruppo Volkswagen,al Nord America e agli Stati Uniti in particolare. “Abbiamo già cominciato a testare ile i primi riscontri sono molto promettenti”, ha sintetizzato Wayne Grifftiths, l’ad diS.A. nel corso della conferenza sui dati del bilancio. Il brand dal logo ramato è quello con il quale l’azienda spagnolaalglobale. Lo scorso annoha debuttato il Australia, dove è sbarcata con l’opzione di vendita completamente digitale e senza concessionari, ma con contratti di agenzia, e arriverà presto in Nuova Zelanda. Ha già esordito in Colombia e Cile. Il marchio alto di gamma, sportivo e sempre più elettrificato ha assorbito la produzione rallentata dalla carenza di ...

