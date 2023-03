Seapower presenta due sistemi innovativi per sfruttare l’energia dal mare

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 marzo 2023)pulita dalè, ormai, una realtà ed una necessità per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030. Ilè una fonte di energia rinnovabile, inesauribile, pulita e naturale.dalpuò essere fornita in modo costante con le onde, lee e le correnti, tuttavia, non è ancora sfruttata e valorizzata, in particolare nel nostro Paese. La Giornata Mondiale dell’acqua, ideata dalle Nazioni Unite, si celebra il 22 marzo e per l’edizione 2023 ha come tema “Accelerare il cambiamento”.scrl, centro di ricerca partecipato dall’Università Federico II di Napoli,due suoi progetti che sfruttanodal moto ondoso e dalle correnti die. Pivot e Gemstar, ...