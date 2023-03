“Se il bambino muore c’è il sostituto”: le agghiaccianti “garanzie” delle aziende dell’utero in affitto (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar – Le aziende che offrono “servizi” di utero in affitto offrono garanzie sulla “merce” che definire inquietanti è dir poco. Siamo sui livelli di un “soddisfatti o rimborsati” talmente inquietante da sembrare impossibile nella realtà. Eppure reale lo è sul serio, stando a quanto si legge nel sito ufficiale di una di esse, tale Gestlife, che alla voce “informazioni su di noi” si presenta con queste parole: “La maternità surrogata è la nostra vita”. Utero in affitto e bambino “assicurato” Non si scherza, le aziende di utero in affitto sono “serie”. E garantiscono anche contro eventuali perdite accidentali del “prodotto”. Così al punto 24 della voce “garanzie” che si trova sul sito, si legge esplicitamente di assicurazione per eventuale decesso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar – Leche offrono “servizi” di utero inoffronosulla “merce” che definire inquietanti è dir poco. Siamo sui livelli di un “soddisfatti o rimborsati” talmente inquietante da sembrare impossibile nella realtà. Eppure reale lo è sul serio, stando a quanto si legge nel sito ufficiale di una di esse, tale Gestlife, che alla voce “informazioni su di noi” si presenta con queste parole: “La maternità surrogata è la nostra vita”. Utero in“assicurato” Non si scherza, ledi utero insono “serie”. E garantiscono anche contro eventuali perdite accidentali del “prodotto”. Così al punto 24 della voce “” che si trova sul sito, si legge esplicitamente di assicurazione per eventuale decesso ...

