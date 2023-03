Scuola e lavoro: Sabatini (Elis), mondo formativo e professionale "non riescono a immedesimarsi nel vissuto post - adolescenziale" (Di giovedì 23 marzo 2023) Così Gianluca Sabatini, responsabile sviluppo Area formazione di Elis, commenta i dati emersi da "Dopo il diploma", la ricerca condotta da Skuola.net su un campione di 3.200 alunni delle scuole ... Leggi su agensir (Di giovedì 23 marzo 2023) Così Gianluca, responsabile sviluppo Area formazione di, commenta i dati emersi da "Dopo il diploma", la ricerca condotta da Skuola.net su un campione di 3.200 alunni delle scuole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La risposta di @GiorgiaMeloni a @marattin sul MES ha mostrato la sua totale impreparazione. Ma quello che dopo cinq… - CarloCalenda : Tutti vogliamo: pace, ambiente, salari, sanità, scuola, fisco equo, lavoro. Ma per loro questi non sono obiettivi c… - Bonny_VIII : @Masssimilianoo Non lo so. La scuola in cui lavoro ha appena ricevuto 196k di pnrr solo per materiale digitale dida… - lunallvna : la segretaria della mia scuola si è incazzata con me per una cosa che non ho mai fatto?? amo cambia lavoro che star… - LaCnews24 : A Paola una targa in ricordo di Giuliano De Seta: il 18enne morto in uno stage scuola-lavoro -