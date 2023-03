“Scrivi di noi (del dubbio, del culo e del desiderio)” di Cristiano Longoni (Di giovedì 23 marzo 2023) Cristiano Longoni in “Scrivi di noi (del dubbio, del culo e del desiderio) ci porta in un percorso dove l’amore è la spinta verso il cambiamento Casa Editrice: bookabookGenere: Romanzo di formazionePagine: 255Prezzo: 16,00 € “Scrivi di noi (del dubbio, del culo e del desiderio)” dello psicologo e psicoterapeuta Cristiano Longoni è un romanzo crudo e straordinariamente profondo. Si racconta della presa di consapevolezza del protagonista Al, un uomo che sperimenta una sorta di illuminazione sulla via di Damasco in una situazione molto meno affascinante ma egualmente dirompente per la sua psiche: il bagno di un autogrill. «In ogni storia che si rispetti, c’è sempre un colpo di ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 marzo 2023)in “di noi (del, dele del) ci porta in un percorso dove l’amore è la spinta verso il cambiamento Casa Editrice: bookabookGenere: Romanzo di formazionePagine: 255Prezzo: 16,00 € “di noi (del, dele del)” dello psicologo e psicoterapeutaè un romanzo crudo e straordinariamente profondo. Si racconta della presa di consapevolezza del protagonista Al, un uomo che sperimenta una sorta di illuminazione sulla via di Damasco in una situazione molto meno affascinante ma egualmente dirompente per la sua psiche: il bagno di un autogrill. «In ogni storia che si rispetti, c’è sempre un colpo di ...

