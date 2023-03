Scomparso nel 2008 dal Salernitano, ancora nessuna notizia di Faggiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) – ancora nessuna notizia, di Raffaele Faggiano, 39 anni, Scomparso dalla città di Mercato San Severino, nel Salernitano, il 20 marzo del 2008. A rilanciare l’appello di ricerca qualche giorno fa sulla storia di Faggiano, la trasmissione di Rai 3, “Chi l’ha visto?”. Occhi verdi, capelli neri, Raffaele Faggiano lavorava come guardiano in un cantiere di Mercato San Severino dove accudiva alcuni cani da guardia quando, 15 anni fa, di lui si sono perse le tracce. La macchina e la moto di proprietà dell’uomo, furono rinvenute dai carabinieri nel parcheggio del cantiere ma del 39enne non si è mai avuta alcuna notizia. La famiglia del giovane però, non si è mai arresa e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) –, di Raffaele, 39 anni,dalla città di Mercato San Severino, nel, il 20 marzo del. A rilanciare l’appello di ricerca qualche giorno fa sulla storia di, la trasmissione di Rai 3, “Chi l’ha visto?”. Occhi verdi, capelli neri, Raffaelelavorava come guardiano in un cantiere di Mercato San Severino dove accudiva alcuni cani da guardia quando, 15 anni fa, di lui si sono perse le tracce. La macchina e la moto di proprietà dell’uomo, furono rinvenute dai carabinieri nel parcheggio del cantiere ma del 39enne non si è mai avuta alcuna. La famiglia del giovane però, non si è mai arresa e ...

