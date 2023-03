Sci freestyle | Coppa del Mondo | Nakab non super le qualifiche dello slopestyle a Silvaplana

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 marzo 2023) Elisanon è riuscita aare il turno di qualifica alla finalefreeski didelfemminile, in corso di svolgimento a, in Svizzera. Dodicesimo posto per la 24enne azzurra, che ha totalizzato un punteggio di 69.80 ben lontano dalla leader della classifica Megan Oldham, prima con 94.20 punti. Il podio è stato completato dalla francese Ledeux con 89.40 e dalla norvegese Killi con 83.80. SportFace.