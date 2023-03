Sci di fondo, Coppa del Mondo 2022/2023: gli azzurri convocati per l’ultima tappa di Lahti (Di giovedì 23 marzo 2023) Ultima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 per gli atleti dello sci di fondo, protagonisti nel fine settimana a Lahti, in Finlandia. Il programma prevede venerdì 24 marzo la team sprint in tecnica libera, poi sabato 25 una sprint maschile e femminile in tecnica classica ed infine la 20 km mass start in alternato di domenica 26. L’Italia schiera Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Simone Mocellini, Davide Graz, Simone Daprà e Dietmar Noeckler tra gli uomini e tra le donne presenti Cristina Pittin, Caterina Ganz, Federica Sanfilippo, Nicole Monsorno e Francesca Franchi. Occhi puntati in particolar modo su Chicco Pellegrino, che nella sprint cercherà di salire sul podio della Coppa di specialità. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Ultimadidelper gli atleti dello sci di, protagonisti nel fine settimana a, in Finlandia. Il programma prevede venerdì 24 marzo la team sprint in tecnica libera, poi sabato 25 una sprint maschile e femminile in tecnica classica ed infine la 20 km mass start in alternato di domenica 26. L’Italia schiera Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Simone Mocellini, Davide Graz, Simone Daprà e Dietmar Noeckler tra gli uomini e tra le donne presenti Cristina Pittin, Caterina Ganz, Federica Sanfilippo, Nicole Monsorno e Francesca Franchi. Occhi puntati in particolar modo su Chicco Pellegrino, che nella sprint cercherà di salire sul podio delladi specialità. SportFace.

