Sci alpino | Pietro Zazzi si laurea Campione Italiano di superG Christof Innerhofer esce Combinata a Franzoso

(Di giovedì 23 marzo 2023)ha conquistato il titolodi, imponendosi sulla pista di La Thuile (in provincia di Aosta). Il 28enne bormino, già secondo nella discesa di ieri, ha tagliato il traguardo con il tempo di 59.40, riuscendo a precedere Luca Taranzano di 26 centesimi e Guglielmo Bosca di 39 centesimi. Sono rimasti giù dal podio Matteo, Emanuele Buzzi, Mattia Casse.sembrava poter concedere il bis dopo il sigillo di ieri in discesa, ma ha saltato una porta nei pressi del traguardo. Il titolo giovani (nati tra il 2002 e il 2006) è andato al milaneseMotterlini (settimo), davanti a Gregorio Bernardi (undicesimo) e a Marco Abbruzzese (quattordicesimo). La manche diè valsa anche per ...

Pietro Zazzi ha conquistato il titolo italiano di superG, imponendosi sulla pista di La Thuile (in provincia di Aosta). Il 28enne bormino, già secondo nella discesa di ieri, ha tagliato il traguardo ...