Sci alpino | Federica Brignone vince il campionato italiano di superG | battuta Elena Curtoni a La Thuile

(Di giovedì 23 marzo 2023)si è laureata Campionessa Italiana di. La fuoriclasse valdostana si è imposta sulla pista Franco Berthod-3 a La(in provincia di Aosta), completando la prova con il tempo di 1:02.03 e conquistando il titolo tricolore per la seconda volta in questa specialità (ottava affermazione nazionale in generale). La portacolori del Centro Sportivo Esercito ha battutoper 25 centesimi, mentre Teresa Runggaldier ha completato il podio a 73 centesimi di ritardo dalla trionfatrice. Quarta piazza per Monica Zanoner (ieri trionfatrice in discesa) davanti a Giulia Albano. Il titolo giovani (riservato alle nate tra il 2002 e il 2006) è stato conquistato dall’emiliana Ludovica Righi (sesta), che ha preceduto la valdostana Giorgia Collomb (settima) e la veneta ...