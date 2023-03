(Di giovedì 23 marzo 2023) Al maschile titoli per Zazzi e Franzoso LA THUILE - Doppio titolo italiano in una giornata per Federicasulla pista Franco Berthod - 3 di La Thuile, dove si stanno disputando i campionati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SciAlpino | #AssolutiItaliani: doppio titolo per Federica #Brignone a La Thuile - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Assoluti, Brignone campionessa super g e combinata - Sevenpress : AVMS: da martedì le selezioni di sci alpino a Pila, 87 i candidati - OA_Sport : Sci alpino, Federica Brignone vince il campionato italiano di superG: battuta Elena Curtoni a La Thuile - - RSIsport : ???????? Alcuni scatti per raccontare la stagione di Marco Odermatt e l'uomo dietro l'atleta. Il fotografo Gabriele Fa… -

Dietro Zazzi, che ha concluso in 59"40, preceduto Luca Taranzano (Cai Monte Lussari) a 26 centesimi e Guglielmo Bosca (Centro Sportivo Esercito) a 0"39. La classifica si è rivoluzionata al ...Per lui, la stagione del passaggio dalloClub Sestriere alle FiammeGialle, corrisponde ad importante esperienza in campo internazionale. Nella competizione tricolore, andataal veterano ...Sono 87 i candidati iscritti al test tecnico attitudinale che darà accesso al 49° corso regionale di formazione per aspiranti maestri di, intitolato a Davide David. La preselezione è in programma sulle piste di Pila dal 28 al 30 marzo, con ritrovo alle 8.30 nella zona del bar - ristorante Yeti di Pila, all'arrivo della ...

Dietro Zazzi, che ha concluso in 59"40, preceduto Luca Taranzano (Sci Cai Monte Lussari) a 26 centesimi e Guglielmo Bosca (Centro Sportivo Esercito) a 0"39. La classifica si è rivoluzionata al termine ...SCI - Le condizioni climatiche (temperature alte e cielo coperto) hanno richiesto uno sforzo immenso ai tecnici di pista, costretti a salare ripetutamente sia il pendio dello slalom della combinata, ...