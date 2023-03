Schlein: "Pieno sostegno all'Ue sul Green Deal" (Di giovedì 23 marzo 2023) (Agenzia Vista) Bruxelles, 23 marzo 2023 "Pieno sostegno alla Commissione europea sul Green Deal e il Fit for 55. Chiediamo però che ci siano ulteriori risorse per accompagnare la società e le imprese nel percorso di transizione. Noi continueremo a difendere le proposte europee. Bisogna parlare di più con le imprese del settore e servono risorse e investimenti. Gli obiettivi sono ambiziosi". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein dopo aver incontrato i commissari Ue Paolo Gentiloni e Frans Timmermans. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) (Agenzia Vista) Bruxelles, 23 marzo 2023 "alla Commissione europea sule il Fit for 55. Chiediamo però che ci siano ulteriori risorse per accompagnare la società e le imprese nel percorso di transizione. Noi continueremo a difendere le proposte europee. Bisogna parlare di più con le imprese del settore e servono risorse e investimenti. Gli obiettivi sono ambiziosi". Lo ha detto la segretaria del Pd Ellydopo aver incontrato i commissari Ue Paolo Gentiloni e Frans Timmermans. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

