Schlein, debutto anti-italiano a Bruxelles: spara a zero sulla Meloni ma tace sul Qatargate (Di giovedì 23 marzo 2023) Andare in Europa e mettere in difficoltà il governo italiano e il premier Meloni. Con questo intento propagandistico e anti-italiano ha esordito Elly Schlein, a Bruxelles in qualità di membro di spicco dei Socialisti europei. Nel punto stampa ha sparato a zero contro le politiche dell'esecutivo. Proprio ciò che voleva scongiurare il presidente del Consiglio. Quando nelle comunicazione alla Camera si era detta sicura che le opposizioni avrebbero fatto fronte comune a Bruxelles sui dossier che contano: sulle battaglie vitali per il futuro dell'Italia, a partire da quella sull'immigrazione. E invece proprio su questo punto la segretaria del Pd è andata a fare una battaglia solitaria di propaganda per mettere in cattiva luce il premier e ...

