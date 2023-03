Schlein debutta in Ue | a tutto campo su Pnrr e riconversione ecnomica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2rMarzia : RT @SecolodItalia1: La Schlein debutta a Bruxelles. Berlato (FdI): “Si ricorderà di parlare del Pd coinvolto nel Qatargate?” - MauroPetricca : RT @SecolodItalia1: La Schlein debutta a Bruxelles. Berlato (FdI): “Si ricorderà di parlare del Pd coinvolto nel Qatargate?” - Ilpezz2 : RT @SecolodItalia1: La Schlein debutta a Bruxelles. Berlato (FdI): “Si ricorderà di parlare del Pd coinvolto nel Qatargate?” - pbraghiroli : RT @SecolodItalia1: La Schlein debutta a Bruxelles. Berlato (FdI): “Si ricorderà di parlare del Pd coinvolto nel Qatargate?” - Nicola_Venezia : RT @SecolodItalia1: La Schlein debutta a Bruxelles. Berlato (FdI): “Si ricorderà di parlare del Pd coinvolto nel Qatargate?” -

A questo proposito, ha notato, 'mi ha fatto piacere ritrovare la commissaria Elisa Pereira', responsabile europea per le Politiche regionali, 'che su questo versante è molto impegnata, e che ...Nella classifica di gradimento dei leader, la neo segretaria Pd Ellyal 31%, davanti a Conte (30%), Calenda (26%) e Salvini (25%). Sondaggi Proger Index: nota metodologica Data o ...Il via libera alla presidenza di Bonaccini ha reso quindi più facile il percorso verso il coinvolgimento diretto dei sostenitori del governatore nella segreteria, come chiesto da, che mira sì ...

Sono i temi, in estrema sintesi, dei colloqui che la segretaria del Pd Elly Schlein ha avuto questo pomeriggio a Bruxelles, con il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni e con il ...l’accoglienza per Elly Schlein è positiva, tra apprezzamenti e curiosità. L’ex eurodeputata Dem, conosciuta in città per la sua esperienza parlamentare nella scorsa legislatura, debutta in Europa nel ...