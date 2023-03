"Schlein anti-italiana perché..." Bocchino fa impazzire Gruber (Di giovedì 23 marzo 2023) Elly Schlein nel mirino di Italo Bocchino nel corso della puntata di giovedì 23 marzo di Otto e mezzo, su La7. Il giornalista ed ex parlamentare di centrodestra lascia di stucco Lilli Gruber e gli ospiti della trasmissione definendo "anti-italiana" la neo segretaria del Pd. Da cosa parte il ragionamento di Bocchino? "Elly Schlein ha il cervello svizzero, gli interessi degli americani e il portafoglio elettorale in Italia. Ha tre cittadinanze", è l'esordio del direttore editoriale del Secolo d'Italia. Schlein "è con la testa in Svizzera e in Usa, va a Bruxelles e non le interessa l'Italia", attacca l'ex parlamentare. Argomentazioni che provocano la reazione della docente di filosofia Rosi Braidotti, in collegamento dalla Germania: ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Ellynel mirino di Italonel corso della puntata di giovedì 23 marzo di Otto e mezzo, su La7. Il giornalista ed ex parlamentare di centrodestra lascia di stucco Lillie gli ospiti della trasmissione definendo "" la neo segretaria del Pd. Da cosa parte il ragionamento di? "Ellyha il cervello svizzero, gli interessi degli americani e il portafoglio elettorale in Italia. Ha tre cittadinanze", è l'esordio del direttore editoriale del Secolo d'Italia."è con la testa in Svizzera e in Usa, va a Bruxelles e non le interessa l'Italia", attacca l'ex parlamentare. Argomentazioni che provocano la reazione della docente di filosofia Rosi Braidotti, in collegamento dalla Germania: ...

