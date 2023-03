"Schlein anti-italiana, il suo portafoglio...". Bocchino a valanga, caos a Otto e mezzo (Di giovedì 23 marzo 2023) La segretaria del Pd Elly Schlein è una "anti-italiana". Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, lo dice a chiare lettere nello studio di Otto e mezzo, a La7, facendo trasecolare Lilli Gruber e due ospiti schierati sul fronte opposto come Andrea Scanzi, firma del Fatto quotidiano, e la professoressa Rosi Braidotti, solitamente agguerritissima contro il centrodestra. "Elly Schlein ha il cervello svizzero, gli interessi degli americani e il portafoglio elettorale in Italia. Ha 3 cittadinanze", è l'esordio con il bOtto dell'ex parlamentare di Alleanza nazionale e Pdl (poi colonnello di Gianfranco Fini nell'avventura, breve, di Futuro e libertà). "E' con la testa in Svizzera e in Usa, va a Bruxelles e non le interessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) La segretaria del Pd Ellyè una "". Italo, direttore editoriale del Secolo d'Italia, lo dice a chiare lettere nello studio di, a La7, facendo trasecolare Lilli Gruber e due ospiti schierati sul fronte opposto come Andrea Scanzi, firma del Fatto quotidiano, e la professoressa Rosi Braidotti, solitamente agguerritissima contro il centrodestra. "Ellyha il cervello svizzero, gli interessi degli americani e ilelettorale in Italia. Ha 3 cittadinanze", è l'esordio con il bdell'ex parlamentare di Alleanza nazionale e Pdl (poi colonnello di Gianfranco Fini nell'avventura, breve, di Futuro e libertà). "E' con la testa in Svizzera e in Usa, va a Bruxelles e non le interessa ...

