Scerra | “Sempre più isolati a Bruxelles La Meloni ha retrocesso il Paese”

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Non mi vedrà mai – preferisco piuttosto dimettermi – presentarmi al cospetto di un mio omologo europeo con i toni con i quali Giuseppe Conte andò al cospetto di Angela Merkel”, ha detto Giorgia. Filippo, questore M5S della Camera, come replica? “Semplicemente con un numero: 209 miliardi di euro, quelli che Giuseppe Conte da presidente del Consiglio ha portato a casa dopo estenuanti trattative con i suoi omologhi europei. Questi sono fatti, il resto sono solo chiacchiere. E i fatti che riguardano, invece, sono che con lei l’Italia è isolata e non ha ottenuto niente. Tra l’altro quei soldi procurati grazie a Conte rischia di perderli non attuando il Pnrr, sarebbe un altro terribile errore”. Dopo un’iniziale volontà di accreditarsi acome partner attendibile il governo ...

... dichiara, che e' anche Presidente della Commissione Salute, Medicina e Previdenza Sociale del Com. It. Es. di Santo Domingo. 'Sono cresciuto nel volontariato di base e dami sforzo di ......aggiornata del rapporto delle famiglie italiane con il pagamento del mutuo in un contesto...Retake SpA SB " Responsabile Attività Benefit ORE 15.30 " Tavola rotonda Alessandra: ......lo stesso modus operandi. Il suo corpo viene poi gettato in un bosco della periferia genovese, nei pressi dell'autostrada Genova - Serravalle. L'ultima vittima accertata è Vanda, ...

Scerra: "Sempre più isolati a Bruxelles. La Meloni ha retrocesso il ... LA NOTIZIA

Parla il neo responsabile MAIE RD: “Sono contento che mi abbiano dato l’opportunità di entrare a far parte della grande famiglia del Movimento Associativo ...