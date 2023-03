Scacco matto alle rinnovabili 2023 | il nuovo report di Legambiente sulla transizione energetica in Italia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ostacoli normativi, burocratici e culturali: ildi” denuncia gli impedimenti che frenano laine le sabbie mobili burocratiche che condannano la Penisola. Nel Paese, sono 1.364 gli impianti in lista d’attesa e in fase di valutazione: il 76% si trova tra Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. A fronte delle semplificazioni introdotte dall’ex Governo Draghi e della creazione delle due Commissioni Via-Vas che forniscono pareri sui grandi impianti strategici per il futuro energetico dell’, le autorizzazioni rilasciate dRegioni negli ultimi 4 anni sono quasi inesistenti. ...