Sbarco migranti a Crotone oggi, soccorse 85 persone in mare (Di giovedì 23 marzo 2023) Sbarco migranti a Crotone oggi, nuovi arrivi sulle coste della Calabria. Sono 85 le persone soccorse a largo e portate in salvo nel porto del capoluogo calabro. Si tratta di parte dei 295 migranti che si trovavano a bordo dell'imbarcazione intercettata a 95 miglia da Roccella Jonica ed in soccorso della quale erano partite tre ... TAG24.

Migranti: nuovo sbarco in sud Sardegna, arrivati in 15 La piccola imbarcazione è stata così raggiunta da una motovedetta della Capitaneria di Carloforte che ha preso a bordo i 15 migranti e li ha trasportati sino al porto. Qui ad attenderli c'erano gli ... Migranti: da inizio anno sbarcate 20.379 persone sulle nostre coste. Poco meno di 6mila a marzo Dei quasi 20.400 migranti sbarcati in Italia nel 2023, 3.347 sono di nazionalità ivoriana (16%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Guinea (2.957, 14%), ... Nuovo sbarco di migranti nel sud Sardegna, arrivati in 15 Barchino intercettato dalla Guardia Costiera. Ci sono anche due donne e un minore, tutti in buone condizioni Di: Redazione Sardegna Live Ancora uno sbarco di migranti sulle coste del Sud Sardegna. Questa mattina una motovedetta della Guardia costiera ha intercettato un barchino con 15 persone a bordo - 12 uomini, 2 donne e un minore - vicino alle ... La piccola imbarcazione è stata così raggiunta da una motovedetta della Capitaneria di Carloforte che ha preso a bordo i 15e li ha trasportati sino al porto. Qui ad attenderli c'erano gli ...Dei quasi 20.400sbarcati in Italia nel 2023, 3.347 sono di nazionalità ivoriana (16%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello; gli altri provengono da Guinea (2.957, 14%), ...Barchino intercettato dalla Guardia Costiera. Ci sono anche due donne e un minore, tutti in buone condizioni Di: Redazione Sardegna Live Ancora unodisulle coste del Sud Sardegna. Questa mattina una motovedetta della Guardia costiera ha intercettato un barchino con 15 persone a bordo - 12 uomini, 2 donne e un minore - vicino alle ... Migranti: nuovo sbarco in sud Sardegna, arrivati in 15 Agenzia ANSA Sbarco di 15 migranti a Sant’Antioco: c’è anche un minore Con il beltempo e le temperature in aumento, tornano gli sbarchi di migranti nelle coste del Sud Sardegna. Questa mattina un gruppo di 15 persone, tra cui anche un minore, è stato intercettato dalla ... Migranti: 210 soccorsi da Guardia costiera, portati a Roccella Del gruppo di migranti, tutti pakistani ad eccezione di una dozzina di egiziani, fa parte una sola donna. Il resto sono tutti uomini, una trentina dei quali minori. Dopo lo sbarco nel porto di ... Con il beltempo e le temperature in aumento, tornano gli sbarchi di migranti nelle coste del Sud Sardegna. Questa mattina un gruppo di 15 persone, tra cui anche un minore, è stato intercettato dalla ...Del gruppo di migranti, tutti pakistani ad eccezione di una dozzina di egiziani, fa parte una sola donna. Il resto sono tutti uomini, una trentina dei quali minori. Dopo lo sbarco nel porto di ...