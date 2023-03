“Sbagliano strada”. Soffiata su Meloni e l'Ucraina: il messaggio criptico (Di giovedì 23 marzo 2023) La maggioranza di centrodestra si scalda sull'invio delle armi all'Ucraina e il sostegno a Kiev. Ieri è montata la polemica da parte delle opposizioni sull'assenza dei ministri della Lega durante le comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni, che lasciando l'Aula ha voluto però ricordare la presenza del ministro Giuseppe Valditara e che non c'è alcun problema o polemica con il Carroccio, che però non ha applaudito nella controreplica del premier. Il Corriere della Sera fa una ricostruzione di quanto successo e cerca di spiegare i motivi delle scintille: “Da Palazzo Chigi, la parola d'ordine che arriva è sdrammatizzare. Sminuire la portata politica del doppio messaggio che Matteo Salvini ha voluto spedire, sull'Ucraina e sulle nomine nelle partecipate di Stato. L'accordo è lontano e il timore che Fratelli d'Italia ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) La maggioranza di centrodestra si scalda sull'invio delle armi all'e il sostegno a Kiev. Ieri è montata la polemica da parte delle opposizioni sull'assenza dei ministri della Lega durante le comunicazioni alla Camera di Giorgia, che lasciando l'Aula ha voluto però ricordare la presenza del ministro Giuseppe Valditara e che non c'è alcun problema o polemica con il Carroccio, che però non ha applaudito nella controreplica del premier. Il Corriere della Sera fa una ricostruzione di quanto successo e cerca di spiegare i motivi delle scintille: “Da Palazzo Chigi, la parola d'ordine che arriva è sdrammatizzare. Sminuire la portata politica del doppioche Matteo Salvini ha voluto spedire, sull'e sulle nomine nelle partecipate di Stato. L'accordo è lontano e il timore che Fratelli d'Italia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : “Sbagliano strada”. Soffiata su Giorgia #Meloni, cosa nasconde il messaggio sull’#Ucraina #governo #lega #23marzo… - roberto51107514 : Buona serata a tutti voi. Andare per strada ormai ci vuole tanta pazienza. Che idioti che ci sono in giro. Io non c… - Glacialfire7 : E voi li avete gli autobus che sbagliano strada??? Perché noi a catania sì!!!! Raga vi giuro esperienza ultraterren… - AntoNapoli89 : Se credi in qualcosa E ci credi veeamente Credici sempre Nonostante tutti I nonostante Vai diritta per la tua strad… - MentalitaMilan : @SDS_84 @acmilan @EmanueleBottoni Abbiamo un reparto di offensivi di basso livello globale. Rebic, Origi, Diaz e Sæ… -