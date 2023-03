Sassuolo | la rivelazione di Maxime Lopez | «Al Marsiglia mi hanno ucciso»

(Di giovedì 23 marzo 2023), centrocampista del, ha parlato della sua esperienza alprima di approdare in Serie A, centrocampista del, ha parlato a ‘Le Club des 5’ su Youtube. PAROLE – «Sinceramente non ho rimpianti. Ho momenti di nostalgia: ripenso al mio primo anno all’OM, quando avevo 18 anni. Andava tutto bene in quel momento, mi dicevano che c’era l’interesse del Barça. Ci sono stati momenti difficili ma il primo è stato l’unico anno ain cui mi sono sentito protetto. Poi mi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : La rivelazione di #MaximeLopez - Tutfantacalcio : ??? #SASSUOLO: le parole di #Laurienté, rivelazione della stagione dei neroverdi #fantacalcio #seriea -

Maxime Lopez, centrocampista del, ha parlato della sua esperienza al Marsiglia prima di approdare in Serie A Maxime Lopez, centrocampista del, ha parlato a 'Le Club des 5' su Youtube. PAROLE - "Sinceramente non ho rimpianti. Ho momenti di nostalgia: ripenso al mio primo anno all'OM, quando avevo 18 anni. Andava tutto bene ...... Roma 47; Atalanta 45; Juventus 41 ( - 15); Udinese 38; Fiorentina, Bologna e Torino 37;... Eppure gran calma, nelle more di Torino - Napoli lache svolta il pomeriggio e riporta il ...Giovedì 23 marzo, alle ore 20:30, presso il Temple diil prof. Gianpaolo Anderlini, studioso di Ebraismo, affronterà il tema "LA DIETA DI ADAMO. ... Adamo (e questa è la primaper ...

La rivelazione di Laurienté: "Ecco perché ho scelto il Sassuolo" numero-diez.com

Dopo le due sconfitte contro Sassuolo e quella con la Fiorentina , la Cremonese si trova davanti a quella che potrebbe essere l'ultima spiaggia per tentare la salvezza. I grigiorossi affronteranno il ...Nemmeno il tempo di archiviare le coppe europee che è già tempo per la Serie A di tornare in campo. Dopo Champions, Europa League e Conference è di scena la 27esima giornata di campionato, l’ultima pr ...