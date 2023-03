Sargomma | a Grugliasco lavori nuova sede sostenuti da Intesa Sanpaolo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 marzo 2023)(TORINO) (ITALPRESS) – Sorgerà nell'area dell'ex stabilimento Pinifarina l'innovativadiSB.Hanno preso il via idi edificazione dellafin dalle prime fasi da, la banca guidata da Carlo Messina. Qui sorgerà l'innovativae polo produttivo diSocietà Benefit, azienda di punta negli stampati in gomma per i settori automotive, agricoltura, industria, movimento terra e nautico. Per la posa del primo pilastro l'azienda ha promosso, stamane, un piccolo evento celebrativo con la presenza delle Istituzioni. Vi hanno preso parte il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Sindaco della ...