“Saranno Campioni”: Erik Canovi, il predestinato dello sci alpinismo (Di giovedì 23 marzo 2023) Lo sci alpinismo è la nuova disciplina invernale a Cinque Cerchi che esordirà proprio nelle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026. Da sempre il Bel Paese è tra le principali potenze di questo sport, assieme a Svizzera e Francia. Anche se le specialità scelte dal CIO sono forse le meno favorevoli per l’Italia (sprint e staffetta mista), non mancherà l’ambizione in casa azzurra di raggiungere il podio. Uno dei giovani talenti in rampa di lancio in questo sport risponde al nome di Erik Canovi. Nato a Sondrio il 29 gennaio 2005, alto 176 cm, Canovi è tesserato per la Polisportiva Albosaggia, dove è allenato da Ivan Murada. Fa parte attualmente della Nazionale under 18, agli ordini del CT Fabio Meraldi. Proprio Meraldi dice meraviglie del lombardo, definendolo una “forza della natura” ed indicando come nella sua ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Lo sciè la nuova disciplina invernale a Cinque Cerchi che esordirà proprio nelle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026. Da sempre il Bel Paese è tra le principali potenze di questo sport, assieme a Svizzera e Francia. Anche se le specialità scelte dal CIO sono forse le meno favorevoli per l’Italia (sprint e staffetta mista), non mancherà l’ambizione in casa azzurra di raggiungere il podio. Uno dei giovani talenti in rampa di lancio in questo sport risponde al nome di. Nato a Sondrio il 29 gennaio 2005, alto 176 cm,è tesserato per la Polisportiva Albosaggia, dove è allenato da Ivan Murada. Fa parte attualmente della Nazionale under 18, agli ordini del CT Fabio Meraldi. Proprio Meraldi dice meraviglie del lombardo, definendolo una “forza della natura” ed indicando come nella sua ...

