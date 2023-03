Sarà prodotto nel 2025 il nuovo Bmw Panoramic Vision

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 marzo 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Si chiama Bmw, ilhead-up display del marchio bavarese che entrerà in produzione con i primi modelli Neue Klasse. Lo ha confermato durante il suo discorso alla Conferenza annuale 2023 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bmw, Oliver Zipse. La casa dell’elica blu sta attualmente sviluppando una piattaforma tecnologica completamente nuova per la Neue Klasse, il cui nome fa riferimento ai modelli rivoluzionari dell’azienda degli anni Sessanta. Questa piattaforma stabilirà nuovi standard di digitalizzazione, sostenibilità e design per le auto elettriche. Ilhead-up display, che si proietta sull’intera larghezza del parabrezza, crea una superficie di interazione e informazione unica per tutti gli occupanti.Frank Weber, membro del Consiglio ...