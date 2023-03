Sanzioni alla Russia, Credit Suisse e Ubs nel mirino del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Di giovedì 23 marzo 2023) Credit Suisse e Ubs, nelle scorse settimane, hanno ricevuto dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti una richiesta di informazioni sui propri dipendenti nell’ambito di un’indagine internazionale sull’aggiramento delle Sanzioni ai russi. Secondo l’indiscrezione di Bloomberg, ci sarebbero anche le due banche svizzere tra gli istituti coinvolti nell’indagine del governo americano per individuare chi avrebbe avuto a che fare con i clienti raggiunti dalle Sanzioni internazionali. L’inchiesta punta a chiarire se i consulenti finanziari delle banche hanno aiutato gli oligarchi russi a eludere le misure di congelamento dei beni e del patrimonio, per continuare a fare affari. Sempre Bloomberg sottolinea che, prima della guerra, ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023)e Ubs, nelle scorse settimane, hanno ricevuto daldiuna richiesta di informazioni sui propri dipendenti nell’ambito di un’indagine internazionale sull’aggiramento delleai russi. Secondo l’indiscrezione di Bloomberg, ci sarebbero anche le due banche svizzere tra gli istituti coinvolti nell’indagine del governo americano per individuare chi avrebbe avuto a che fare con i clienti raggiunti dalleinternazionali. L’inchiesta punta a chiarire se i consulenti finanziari delle banche hanno aiutato gli oligarchi russi a eludere le misure di congelamento dei beni e del patrimonio, per continuare a fare affari. Sempre Bloomberg sottolinea che, prima della guerra, ...

