San Siro: Sala, Milan conferma scelta sull'area di La Maura (Di giovedì 23 marzo 2023) "Il Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. Quello che ho chiesto è che innanzitutto, siccome abbiamo una discussione aperta e formale sull'ipotesi dello stadio vicino a San Siro, se non ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) "Illa volontà di procedere su La. Quello che ho chiesto è che innanzitutto, siccome abbiamo una discussione aperta e formale'ipotesi dello stadio vicino a San, se non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Turrini: 'Domenica a San Siro sono state introdotte regole pallavolistiche' - marifcinter : #Onana: 'Paura di questo stadio? Paura? Andrè non ha mai paura. E poi questo stadio non è di certo più caldo di San… - Inter : Fischio finale a San Siro Powered by @eBay_Italia #ForzaInter #InterJuventus - saIva___ : @not_Furge È il sindaco. Devi parlare con lui anche perché con lui hai avviato il discorso del nuovo San Siro - middleton____ : @RwondoNaples Meglio giocare sul prato di San Siro -