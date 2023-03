San Giorgio a Cremano | 39enne di Portici accoltellato davanti al bar

(Di giovedì 23 marzo 2023) Unresidente aè stato ferito in maniera non grave a colpi di arma da taglio, questa sera, a San. L'episodio su cui indaga la Polizia di Stato è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : In questa data, 18 marzo, 9 anni fa Putin formalizzava l’usurpazione della #Crimea con la firma del trattato di “ad… - icittadini : Eventi: In Biblioteca a San Giorgio Monferrato prosegue il «Salotto delle Parole». Il secondo ospite della rassegna… - ladicaribe : RT @zampa_qua: AIUTOOO??STRAURGENTE??????????Maria??340-5071137??Leggete??QUALCUNO DELLA ZONA VADA A RECUPERARLI, 5 RANDAGI,comune di San Giorgio… - cicciagatta : RT @zampa_qua: AIUTOOO??STRAURGENTE??????????Maria??340-5071137??Leggete??QUALCUNO DELLA ZONA VADA A RECUPERARLI, 5 RANDAGI,comune di San Giorgio… - _the_lobster_ : RT @BielorussaRM: #belarus Arrestato un residente Homel che avrebbe tagliato il nastro di San Giorgio (simbolo delle vittorie di 'madreruzz… -

L'eventuale demolizione del tratto centrale della Sopraelevata restituirebbe il panorama sul mare a Palazzoe agli edifici di via Gramsci. 'Manterremmo il grande ingresso in città sulla ...Botteghino I biglietti per gli spettacoli della Stagione 2022.23 'Famiglie a teatro' partono da 4 euro, disponibili al botteghino del Teatro Kismet (Stradamartire 22F, Bari) e online sul ......Furlani. Il governatore ha poi accompagnato Cardinale anche sul terrazzo 'più alto di Milano' al 38esimo piano di Palazzo Lombardia. "Nel mostrargliSiro - conclude Fontana - da grade ...