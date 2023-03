Samsung Galaxy Watch 6: avranno a bordo batterie più grandi e potenti (Di giovedì 23 marzo 2023) Stando a quanto emerso in un elenco in Rete, sono giunte le specifiche sulla capacità della batteria che andrà ad alimentare la prossima serie Samsung Galaxy Watch 6, sia Standard che Classic, precisamente i modelli con cassa da 44mm (SM-R940/ SM-R945) e da 46mm (SM-R960/SM-R965). Quest’ultima, nello specifico, ha una capacità nominale di 417mAh e una capacità tipica di 425mAh. L’intera serie, invece, ha la seguente configurazione di batteria: Samsung Galaxy Watch 6 40mm (SM-R930/SM-R935) da 300mAh, Watch 6 44mm (SM-R940/SM-R945) da 425mAh, Galaxy Watch 6 Classic 42mm (SM-R950/SM-R955) da 300mAh e Watch 6 Classic 46mm (SM-R960/SM-R965) da 425mAh. Per il momento, oltre ai dati sopra indicati, non vi sono ulteriori ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Stando a quanto emerso in un elenco in Rete, sono giunte le specifiche sulla capacità della batteria che andrà ad alimentare la prossima serie6, sia Standard che Classic, precisamente i modelli con cassa da 44mm (SM-R940/ SM-R945) e da 46mm (SM-R960/SM-R965). Quest’ultima, nello specifico, ha una capacità nominale di 417mAh e una capacità tipica di 425mAh. L’intera serie, invece, ha la seguente configurazione di batteria:6 40mm (SM-R930/SM-R935) da 300mAh,6 44mm (SM-R940/SM-R945) da 425mAh,6 Classic 42mm (SM-R950/SM-R955) da 300mAh e6 Classic 46mm (SM-R960/SM-R965) da 425mAh. Per il momento, oltre ai dati sopra indicati, non vi sono ulteriori ...

