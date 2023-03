(Di giovedì 23 marzo 2023) Mossa a sorpresa di Massimo. Cambia la composizione societaria di Holding Max, capogruppo e controllanteSport Spettacolo Holding che a sua volta contiene la. Dal suo arrivo in blucerchiato, nel 2014,non era mai stato intestatario di. Da qualche giorno hato dallail 55% delle azioni, per un valore pari a 27.500,00€. L’assetto societariocapogruppo risulta quindi mutato in questi termini: Massimosocio di maggioranza (55%),(25%, valore 12.500,00€) e Giorgio(12.5%, valore 7.620,00€) in minoranza. Resta anche PBK Servizi Fiduciari S.P.A. con il suo 4.76% (valore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Sampdoria, Ferrero rileva le quote della figlia Vanessa - sportli26181512 : Sampdoria, possibili dimissioni del CdA per la mossa di Ferrero? La nuova Holding Max...: Il Consiglio di Amministr… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: SUPERMAX, con un colpo a sorpresa, torna al comando! ???????????????????? Con il ritorno sulla scena, questa volta da protagonista, di… - Grifoman1 : SUPERMAX, con un colpo a sorpresa, torna al comando! ???????????????????? Con il ritorno sulla scena, questa volta da protago… - SampNews24 : #Sampdoria, il ritorno di #Ferrero da proprietario: tutte le conseguenze -

Commenta per primo Il Consiglio di Amministrazione della, o almeno una sua parte, non si aspettava la mossa di Massimo, diventato azionista di maggioranza di Holding Max. Questo, insieme alla possibilità di un'assemblea per confrontarsi ...L'ex patron rileva quote dalla figlia Vanessa. Più difficile cedere il club senza il suo ...Blitz inatteso di Massimoche coinvolge anche la. Infatti, come riportato da Il Secolo XIX , cambia la composizione societaria di Holding Max, capogruppo e controllante della Sport Spettacolo Holding che a ...

Sampdoria, mossa a sorpresa di Ferrero: rileva il 55% di Holding Max. Le cifre e gli scenari TUTTO mercato WEB

Il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, o almeno una sua parte, non si aspettava la mossa di Massimo Ferrero, diventato azionista di maggioranza di Holding Max. Questo, insieme alla ...Il cambio di proprietà della Sampdoria c’è stato davvero attorno al 20 marzo, ma al posto di un possidente mediorientale di ottima famiglia è arrivato, o meglio tornato, Ferrero. La redistribuzione ...