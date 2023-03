Sampdoria | blitz di Massimo Ferrero | la mossa a sorpresa

(Di giovedì 23 marzo 2023) La vittoria contro l’Hellas Verona ha alimentato nuove speranze di salvezza della, la posizione di classifica è comunque ancora molto delicata. A tenere banco è soprattutto la situazione fuori dal campo e in particolar modo la cessione societaria. Nelle ultime ore è arrivata unaha rilevato dalla figlia Vanessa il 55% delle quote di Holding Max. E’ così diventato legalmente il socio di maggioranza della società capogruppo della cosiddetta “galassia” e di fatto anche maggior azionista della. La Holding Max controlla la società SSH che a sua volta controlla l’U.C.. La notizia è stata riportata dal Secolo XIX.non aveva mai posseduto azioni di nessuna delle ...

A darne notizia è il Secolo XIX nell'edizione odierna. Da quando arrivò a Genova nel giugno del 2014, Massimo Ferrero non aveva mai posseduto azioni di nessuna delle aziende riconducibili alla galassia.

La Holding Max infatti controlla la società SSH che a sua volta controlla l'U.C. Sampdoria. A darne notizia è il Secolo XIX nell'edizione odierna. Da quando arrivò a Genova nel giugno del 2014, ...Massimo Ferrero ha rilevato dalla figlia Vanessa il 55% delle quote di Holding Max diventando legalmente il socio di maggioranza della società capogruppo della cosiddetta «galassia Ferrero» e di fatto ...