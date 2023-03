Sampdoria, andata l’operazione di Audero: il suo messaggio (Di giovedì 23 marzo 2023) Sampdoria, l’operazione di Emil Audero è andata a buon fine: il messaggio social del portiere dopo l’intervento Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha pubblicato un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram per aggiornare i tifosi blucerchiati dopo l’intervento alla spalla. IL messaggio – «l’operazione alla spalla effettuata ieri sera è andata in modo ottimale e da oggi è iniziato il periodo riabilitativo. Ringrazio il prof Porcellini e il suo staff per l’intervento, non vedo l’ora di guarire per poter rientrare in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023)di Emila buon fine: ilsocial del portiere dopo l’intervento Emil, portiere della, ha pubblicato unattraverso il proprio profilo Instagram per aggiornare i tifosi blucerchiati dopo l’intervento alla spalla. IL– «alla spalla effettuata ieri sera èin modo ottimale e da oggi è iniziato il periodo riabilitativo. Ringrazio il prof Porcellini e il suo staff per l’intervento, non vedo l’ora di guarire per poter rientrare in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

