Saman Abbas, lo zio si difende: "Non sono stato io, volevano uccidere anche me" (Di giovedì 23 marzo 2023) Saman Abbas, lo zio: "Non sono stato io, volevano uccidere anche me" Il 10 marzo scorso, i pm e i carabinieri di Reggio Emilia hanno interrogato lo zio si Saman Abbas, la 18enne uccisa dai suoi familiari a Novellara tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Danish Hasnain ha dichiarato di non essere stato lui a uccidere la nipote e che i suoi familiari volevano uccidere anche lui. Lo riporta Repubblica. "Io penso che mi abbiano chiamato perché volevano uccidermi per il mio buon rapporto con Saman, io ero d'accordo sulla sua relazione con Saqib. Poi non so perché non mi hanno ucciso", ha detto il 32enne, sotto processo a ...

