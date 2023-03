Saman Abbas, lo zio al processo: «L’ho trovata morta: volevano ammazzare anche me» (Di giovedì 23 marzo 2023) Danish Hasnain, considerato dai pm l’esecutore materiale del delitto, continua a negare ogni responsabilità: «Avevo un buon rapporto con lei» Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 marzo 2023) Danish Hasnain, considerato dai pm l’esecutore materiale del delitto, continua a negare ogni responsabilità: «Avevo un buon rapporto con lei»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Quarto Grado, nel prossimo appuntamento i casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: 'L'ho trovata morta, volevano uccidere anche me'. Nella lunga deposizione rilasciata al Pm della Procura di Reggio Emili… - giuseppe_alto : 'L'ho trovata morta, volevano uccidere anche me'. Nella lunga deposizione rilasciata al Pm della Procura di Reggio… - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Per la procura Danish Hasnain è l’autore materiale dell’omicidio di Saman Abbas, lui si proclama innocente e spiega di av… - ilriformista : Per la procura Danish Hasnain è l’autore materiale dell’omicidio di Saman Abbas, lui si proclama innocente e spiega… -