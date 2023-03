Samaden, Inter: «Noi siamo critici ma il nostro sistema calcio funziona!» (Di giovedì 23 marzo 2023) Alla sfida fra Inter-Milan, del campionato di Under-18, è stata applicata la sperimentazione della FIFA sul fuorigioco. Di questo parla Samaden, Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter, in un’Intervista rilasciata a Sky Sport 24. sistema calcio – Roberto Samaden Interviene in merito alla decisione della FIFA di continuare la sperimentazione sul fuorigioco. Il Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter parla così ai microfoni di Sky Sport 24 : «Mi viene in mente la sperimentazione sul VAR. La prima è stata fatta con le finali del campionato primavera qualche anno fa. E, comunque, è stato preso a modello il calcio italiano e il sistema delle competizioni italiane. Questo deve farci riflettere ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Alla sfida fra-Milan, del campionato di Under-18, è stata applicata la sperimentazione della FIFA sul fuorigioco. Di questo parla, Responsabile del Settore Giovanile dell’, in un’vista rilasciata a Sky Sport 24.– Robertoviene in merito alla decisione della FIFA di continuare la sperimentazione sul fuorigioco. Il Responsabile del Settore Giovanile dell’parla così ai microfoni di Sky Sport 24 : «Mi viene in mente la sperimentazione sul VAR. La prima è stata fatta con le finali del campionato primavera qualche anno fa. E, comunque, è stato preso a modello ilitaliano e ildelle competizioni italiane. Questo deve farci riflettere ...

