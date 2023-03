(Di giovedì 23 marzo 2023) "Il Pd libera le borseggiatrici rom che usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e continuare a delinquere. Vergognatevi. La Lega aveva fatto passare la norma in commissione Giustizia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Salvini, ripresentiamo pdl su detenute madri, Pd si vergogni -

Lo scrive su Twitter il segretario della Lega e vicepremier, Matteo. "La proposta di legge sulle detenute madri lanoi visto che il Pd ritirando le firme dal provvedimento l'ha ...un testo sulle detenute madri - ha detto Morrone - affinché non restino impunite le ... Lo scrive su Twitter il segretario della Lega e vicepremier, MatteoLo scrive su Twitter il segretario della Lega e vicepremier, Matteo. "La proposta di legge sulle detenute madri lanoi visto che il Pd ritirando le firme dal provvedimento l'ha ...

Salvini, ripresentiamo pdl su detenute madri, Pd si vergogni - Politica Agenzia ANSA

