Salvini presenta il ponte sullo stretto di Messina come la “principale cura antimafia per la Sicilia e la Calabria” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ildi”. Così il ministro alle Infrastrutture, Matteoilalla platea palermitana riunita nella sala conferenze dell’Istituto Europeo Mediterraneo di Scienza e Tecnologia per il convengo“sviluppo del sistema infrastrutturaleno”. Il ministro è a Palermo perché domani, venerdì 24 marzo, si terrà una nuova udienza del processo a suo carico, per il caso Open Arms. La nuova udienza diventa così occasione per il convegno organizzato dalla europarlamentarena della Lega, Annalisa Tardino. Più di trecento persone accorse per ascoltare le argomentazioni a ...