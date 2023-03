Salvini | Ponte sullo Stretto | avvio cantieri estate 2024

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 23 marzo 2023) "L'obiettivo è questo", quello della prima pietra entro due anni. "Prevediamo, inizio". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, intervistato da Bruno Vespa nella trasmissione 5 Minuti in cui è stato presentato il plastico del."Gli italiani hanno pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra. Perché farlo, primo perchè afatto e ad alta velocità completata sia in Calabria sia in Sicilia, Palermo-Roma in 5 ore e mezza. Centomila posti di lavoro veri nell'arco di 5 anni, un risparmio ambientale unico al mondo con 140mila tonnellate di CO2 non emesse nell'aria e poi un gioiello dell'ingegneria italiana nel mondo".Quanto ai 7 miliardi di costi per"innanzi tutto costa meno di un anno di ...