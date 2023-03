Salvini: “Per le elezioni amministrative di Catania decideranno i territori” (Di giovedì 23 marzo 2023) caption id="attachment 330832" align="alignleft" width="150" Matteo Salvini/captionIo rappresento una forza autonomista e quindi, ribadisco, decideranno i territori. Io, egoisticamente, ovviamente, da segretario della Lega, ritengo che Valeria Sudano sia una donna eccezionalmente in gamba". Parla il vice premier Matteo Salvini in merito al candidato a sindaco del centrodestra alle amministrative di Catania. "Catania l'ho conosciuta dai vicino - ha aggiunto Salvini - perché da ministro al Governo con i Cinquestelle fummo protagonisti di un intervento a favore dei cittadini catanesi, che non dovevano pagare per errori della politica. Sono particolarmente attento e sensibile ai destini di questa città - conclude il capo della Lega - . Poi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 marzo 2023) caption id="attachment 330832" align="alignleft" width="150" Matteo/captionIo rappresento una forza autonomista e quindi, ribadisco,. Io, egoisticamente, ovviamente, da segretario della Lega, ritengo che Valeria Sudano sia una donna eccezionalmente in gamba". Parla il vice premier Matteoin merito al candidato a sindaco del centrodestra alledi. "l'ho conosciuta dai vicino - ha aggiunto- perché da ministro al Governo con i Cinquestelle fummo protagonisti di un intervento a favore dei cittadini catanesi, che non dovevano pagare per errori della politica. Sono particolarmente attento e sensibile ai destini di questa città - conclude il capo della Lega - . Poi ...

