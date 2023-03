Salute: Mattarella, 'ruolo assistenti sociali fondamentale per integrazione socio-sanitaria' (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Ricorrono trent'anni dall'approvazione della legge n. 84 del 1993, che ha istituito l'Ordine professionale degli assistenti sociali. Un particolare pensiero riconoscente va a Paola Rossi, recentemente scomparsa, prima presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, pioniera del servizio sociale e protagonista del percorso conclusosi con l'istituzione dell'Ordine. Il Parlamento ha voluto attribuire il giusto riconoscimento a una professione che pone al centro della propria attività la persona e contribuisce a tutelarne i diritti individuati dalla Costituzione". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La Repubblica -prosegue il Capo dello Stato- è grata per il lavoro svolto in tutti questi anni da migliaia di professionisti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Ricorrono trent'anni dall'approvazione della legge n. 84 del 1993, che ha istituito l'Ordine professionale degli. Un particolare pensiero riconoscente va a Paola Rossi, recentemente scomparsa, prima presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli, pioniera del servizio sociale e protagonista del percorso conclusosi con l'istituzione dell'Ordine. Il Parlamento ha voluto attribuire il giusto riconoscimento a una professione che pone al centro della propria attività la persona e contribuisce a tutelarne i diritti individuati dalla Costituzione". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio. "La Repubblica -prosegue il Capo dello Stato- è grata per il lavoro svolto in tutti questi anni da migliaia di professionisti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Salute: Mattarella, 'ruolo assistenti sociali fondamentale per integrazione socio-sanitaria' -… - TziSho : RT @Nickconc: #IoNonDimentico 'Non si invochi la libertà per sottrarsi dalla vaccinazione, perché quell' invocazione equivale alla richiest… - mv82083974 : RT @f1f7fc67da05435: Sig. Presidente @GiorgiaMeloni ,,Sig. Ministro della Salute #Schillaci ,Sig. PdR #Mattarella. Quali decisioni si stann… - alaca1313 : @aseret55 @EsercitoCrucian C’è da chiedersi il perché della scelta de la Meloni a scegliere un ministro della salute suggerito da Mattarella - Paolo50128932 : RT @ravel80262268: Proiettili all'uranio 'minimi rischi per la salute' Ne metterei uno in tasca a lui e uno a Mattarella giusto per avere u… -

Agenda del 23 marzo 2023 ...dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e da altri rappresentanti tecnici di ministeri (Salute, ...30 - Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidente Mattarella presenzierà la ... Eventi e scadenze del 23 marzo 2023 ...dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e da altri rappresentanti tecnici di ministeri (Salute, ...30 - Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidente Mattarella presenzierà la ... C'è già un'alluvione di commissioni ... per indagare sui 'fatti del Forteto', sul Covid, su salute e sicurezza. Al riguardo dovranno ... Mattarella scioglie le camere. Elezioni il 25 settembre Il presidente della Repubblica ha detto che ... ...dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e da altri rappresentanti tecnici di ministeri (, ...30 - Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidentepresenzierà la ......dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e da altri rappresentanti tecnici di ministeri (, ...30 - Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidentepresenzierà la ...... per indagare sui 'fatti del Forteto', sul Covid, sue sicurezza. Al riguardo dovranno ...scioglie le camere. Elezioni il 25 settembre Il presidente della Repubblica ha detto che ... Salute: Mattarella, 'ruolo assistenti sociali fondamentale per ... Gazzetta di Reggio Quirinale: Mattarella riceve Scuola preparazione sociale Trento Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l’Associazione culturale Scuola di preparazione sociale di Trento, guidata dalla ... Il Presidente della Repubblica Mattarella ringrazia Papa Francesco per i suoi 10 anni di pontificato Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha dedicato un lungo e intenso messaggio a Sua Santità Papa Francesco. La lettera è arrivata in occasione dei dieci anni di dicastero. Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l’Associazione culturale Scuola di preparazione sociale di Trento, guidata dalla ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha dedicato un lungo e intenso messaggio a Sua Santità Papa Francesco. La lettera è arrivata in occasione dei dieci anni di dicastero.