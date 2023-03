Salute: Mattarella, ‘ruolo assistenti sociali fondamentale per integrazione socio-sanitaria’ (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Ricorrono trent’anni dall’approvazione della legge n. 84 del 1993, che ha istituito l’Ordine professionale degli assistenti sociali. Un particolare pensiero riconoscente va a Paola Rossi, recentemente scomparsa, prima presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, pioniera del servizio sociale e protagonista del percorso conclusosi con l’istituzione dell’Ordine. Il Parlamento ha voluto attribuire il giusto riconoscimento a una professione che pone al centro della propria attività la persona e contribuisce a tutelarne i diritti individuati dalla Costituzione”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“La Repubblica -prosegue il Capo dello Stato- è grata per il lavoro svolto in tutti questi anni da migliaia di professionisti ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Ricorrono trent’anni dall’approvazione della legge n. 84 del 1993, che ha istituito l’Ordine professionale degli. Un particolare pensiero riconoscente va a Paola Rossi, recentemente scomparsa, prima presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli, pioniera del servizio sociale e protagonista del percorso conclusosi con l’istituzione dell’Ordine. Il Parlamento ha voluto attribuire il giusto riconoscimento a una professione che pone al centro della propria attività la persona e contribuisce a tutelarne i diritti individuati dalla Costituzione”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio.“La Repubblica -prosegue il Capo dello Stato- è grata per il lavoro svolto in tutti questi anni da migliaia di professionisti ...

