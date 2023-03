Salute: entro 2050 metà popolazione allergica, colpa anche di cambiamenti clima (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “entro la metà di questo secolo, oltre il 50% della popolazione sarà allergica e non si profilano miglioramenti nello scenario futuro”. E gli italiani Attualmente, sono 100 milioni i cittadini europei che soffrono di rinite allergica e 70 milioni di asma. “Due malattie spesso associate, tanto che possiamo affermare che oltre il 90% degli asmatici ha anche la rinite e metà delle persone che hanno la rinite hanno l’asma in diverse gravità”. Così Lorenzo Cecchi, presidente Associazione allergologi e immunologi territoriali e ospedalieri (Aaiito) nel suo intervento all’evento ‘Allergie respiratorie e clima: cosa sta cambiando e cosa sapere’, incontro promosso oggi da AssoSalute, Associazione nazionale farmaci di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “ladi questo secolo, oltre il 50% dellasaràe non si profilano miglioramenti nello scenario futuro”. E gli italiani Attualmente, sono 100 milioni i cittadini europei che soffrono di rinitee 70 milioni di asma. “Due malattie spesso associate, tanto che possiamo affermare che oltre il 90% degli asmatici hala rinite edelle persone che hanno la rinite hanno l’asma in diverse gravità”. Così Lorenzo Cecchi, presidente Associazione allergologi e immunologi territoriali e ospedalieri (Aaiito) nel suo intervento all’evento ‘Allergie respiratorie e: cosa sta cambiando e cosa sapere’, incontro promosso oggi da Asso, Associazione nazionale farmaci di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lore_tura : RT @ChanceGardi: “Autopsie eseguite su 25 persone che morte inaspettatamente entro 20 giorni dalla VACClNAZlONE. In quattro pazienti, abbia… - Giornaleditalia : Salute: entro 2050 metà popolazione allergica, colpa anche di cambiamenti clima - vivereitalia : Salute: entro 2050 metà popolazione allergica, colpa anche di cambiamenti clima - unimib : Per #Bicocca25, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia organizza il concorso fotografico “BICOCCA PER LA SALUTE”.… - andreastoolbox : Covid: entro fine anno paragonabile all'influenza #entro #Covid: #fine #paragonabile #anno ??????? -