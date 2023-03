Salerno, nuovo progetto “Il risveglio delle mani”: il programma (Di giovedì 23 marzo 2023) La dimora ottocentesca, sede della Biblioteca -Emeroteca comunale della zona orientale di Salerno, ospiterà domani alle ore 18.00 la mostra fotografica “Il risveglio delle mani”, a cura dei fotografi Pio Peruzzini e Cristina Santonicola, dedicata alla gestualità della panificazione e di altre arti manuali. L’iniziativa, ideata dall’attrice e regista Brunella Caputo, che mette insieme artigianato e cultura, in un percorso dedicato all’arte del pane, un mestiere antico e ricco di fascino, raccontato attraverso le sue origini, le sue storie e le sue leggende. nel pomeriggio alle ore 19.30 accoglierà Fulvio Marino con la presentazione del suo ultimo libro edito da Mondadori “Pizza per tutti”. Il maestro panificatore Fulvio Marino, star del programma “È sempre mezzogiorno” su RAI ... Leggi su zon (Di giovedì 23 marzo 2023) La dimora ottocentesca, sede della Biblioteca -Emeroteca comunale della zona orientale di, ospiterà doalle ore 18.00 la mostra fotografica “Il”, a cura dei fotografi Pio Peruzzini e Cristina Santonicola, dedicata alla gestualità della panificazione e di altre arti manuali. L’iniziativa, ideata dall’attrice e regista Brunella Caputo, che mette insieme artigianato e cultura, in un percorso dedicato all’arte del pane, un mestiere antico e ricco di fascino, raccontato attraverso le sue origini, le sue storie e le sue leggende. nel pomeriggio alle ore 19.30 accoglierà Fulvio Marino con la presentazione del suo ultimo libro edito da Mondadori “Pizza per tutti”. Il maestro panificatore Fulvio Marino, star del“È sempre mezzogiorno” su RAI ...

